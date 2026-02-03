Die harsche Korrektur an den Rohstoffmärkten hat auch bei den Kursen der Produzenten von Seltenen Erden für kräftigen Abwärtsdruck gesorgt. So verbilligten sich die zuvor stark gelaufenen Aktien von Lynas Rare Earth und Energy Fuels an den vergangenen Handelstagen deutlich. Nichtsdestotrotz bleibt das Marktumfeld für diesen Sektor gut, zumal Trump ihn nun zusätzlich befeuern könnte. Denn der US-Präsident hat angekündigt, dass die USA eine strategische Reserve an Seltenen Erden und weiteren kritischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
