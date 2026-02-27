© Foto: Ahmad Yusni - picture alliance / dpa / EPAKurz vor ihrem Abgang treibt Lynas-Chefin Amanda Lacaze Verhandlungen mit dem Pentagon voran. Doch ein milliardenschweres Projekt bleibt auf Eis.Die scheidende Vorstandsvorsitzende von Lynas Rare Earths, Amanda Lacaze, will vor ihrem Rückzug Ende Juni noch eine Einigung mit dem US-Verteidigungsministerium erzielen. Ohne eine Vereinbarung über die Abnahme seltener Erden werde das geplante Werk in Texas nicht vorankommen. "Es wird sich nichts bewegen, bis wir alle Angelegenheiten mit dem 'Department of War' (DoW) geklärt haben", sagte Lacaze im Interview mit dem Wall Street Journal. Das Unternehmen mit einem Börsenwert von rund 12 Milliarden US-Dollar ist außerhalb Chinas der größte …Den vollständigen Artikel lesen
