Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Freitagmittag Kursgewinne verzeichnet. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.770 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über Vortagesschluss.



Die Aktien von Bayer, Allianz und Siemens Energy stehen an der Spitze der Kursliste. Die größten Abschläge gibt es unter anderem bei den Papieren von Merck, Siemens und Adidas. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.820,04 Punkten geschlossen (0,33 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,1810 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8467 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,71 US-Dollar, das waren 42 Cent oder 0,59 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de