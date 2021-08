Gegen Mittag verzeichnet der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 ein Plus von 0,22 Prozent auf 4170,27 Punkte.Paris / London - Wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht sind die europäischen Börsen am Freitag kaum vom Fleck gekommen. Die Beschäftigungsentwicklung in der weltgössten Volkswirtschaft spielt eine grosse Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, die wiederum ein wichtiger Faktor für die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...