In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 1162 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert.Bern - Vom 30. Juli bis 5. August sind in der Schweiz 146'430 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Damit sind 48,9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dies geht aus den Angaben des BAG hervor. Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 9'124'501 Impfungen verabreicht. 4'227'720 Personen haben zwei Impfdosen erhalten, bei 669'061 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung...

