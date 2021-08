Die Einmonats-Risikoumkehr von USD/CHF, ein Indikator für das Verhältnis von Calls zu Puts, unterbricht auf Tagesbasis einen zweitägigen Abwärtstrend, bleibt aber auf Wochenbasis auf Kurs, um zum ersten Mal seit drei Wochen zu steigen, so die neuesten Daten von Reuters. Allerdings zeigte der Risk Reversals-Wert für den 05. August -0,012 an, was auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...