Die Industrieproduktion in Deutschland überraschte die Märkte im Juni nach unten, wie die offiziellen Daten am Freitag zeigten, was darauf hindeutet, dass die Erholung im verarbeitenden Gewerbe schwindet. Die Industrieproduktion des Wirtschaftszentrums der Eurozone sank unerwartet um 1,3% gegenüber dem Vormonat, teilte die Bundesanstalt für Statistik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...