Die Arbeitslosenquote in Kanada ist im Juli leicht auf 7,5% gesunken. USD/CAD wird im positiven Bereich über 1,2500 gehandelt. Die Arbeitslosenquote in Kanada sank im Juli auf 7,5 % von 7,8 % im Juni, so die am Freitag von Statistics Canada veröffentlichten Daten. Dieser Wert lag leicht unter den Markterwartungen von 7,4%. Wichtige Zitate "Die Beschäftigung ...

