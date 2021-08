Die wichtigsten Indizes an der Wall Street notieren am Freitag uneinheitlich - Energieaktien steigen nach der Eröffnungsglocke stark an - Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im Juli um 943.000 gestiegen - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Freitag uneinheitlich, da die Anleger die Daten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...