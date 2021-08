In Deutschland bewirken die umfangreichen Niederschläge in vielen Regionen einen verstärkten Krankheitsdruck. Das führt auch zu neuerlichen Verzögerungen im Pflanzenwachstum. Entsprechend tut sich in manchen Gebieten bis zum Erntebeginn der Anschlusssorten eine Versorgungslücke auf, wie das Agrarisches Informationszentrum aiz.info berichtet. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...