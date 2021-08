Der Prozess der Wiederbelebung der Birne hat begonnen. UNAPera wurde am Donnerstag, dem 29. Juli, in Ferrara gegründet, ein Unternehmens-konsortium mit begrenzter Haftung aus 25 Unternehmen - 13 Erzeugerorganisationen und 12 Nicht-Erzeuger-Organisationen - die über 70% der Birnen repräsentieren, die auf dem italienischen Markt in den letzten drei Jahren vertreten waren...

Den vollständigen Artikel lesen ...