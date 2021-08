In dem vergangenen Jahr wurde eine Gesamtmenge von mehr als 835.000 Tonnen Frischobst und -gemüse aus zentralafrikanischen Ländern in die EU (27) importiert. Es war etwas weniger als 2019, aber mehr als die Jahre zuvor. Bananen sind bei weitem das wichtigste Produkt mit einem Import von 530.000 Tonnen 2020. Bildquelle: Shutterstock.com Das wird von Fruit and Vegetable Facts...

