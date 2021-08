In Europa hat die Sonnen GmbH den Absatz von PV Speichern außerhalb ihrer Kernmärkte steigern können. Besonders stark ist der Zuwachs in Ländern wie Belgien, Dänemark und Spanien. Damit setzt das Unternehmen seine internationale Wachstumsstrategie fort. Im ersten Halbjahr 2021 hat das Unternehmen Sonnen GmbH eigenen Angaben zufolge Bestellungen für PV-Speicher mit einer Gesamtleistung von über 20 Megawattstunden (MWh in Belgien, Dänemark und Spanien aufzuweisen. Besonders dynamisch verläuft demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...