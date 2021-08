Der Weltklimarat (IPCC) hat den ersten Teil des neuen Sachstandberichts vorgelegt. Es sei demnach eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat.Bern - Am Montag hat der Weltklimarat (IPCC) den ersten Teil des neuen Sachstandberichts vorgelegt. Es sei demnach eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat. Starkregen und Hochwasser in der Schweiz und Deutschland sowie Hitzewellen in Südeuropa haben das Wetter in den vergangenen Wochen geprägt. Tatsächlich nahm die Häufigkeit und die...

