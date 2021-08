Der Impfstoff zeigte in der klinischen Studie bei der untersuchten Altersgruppe ab 14 Tage nach der zweiten Dosis eine Wirksamkeit von gegen 93 Prozent.Zürich - Nach dem Biontech-Impfstoff Anfang Juni hat die Swissmedic nun auch den Spikevax-Impfstoff von Moderna für 12 bis 17-Jährige zugelassen. Die befristete Zulassung sei aufgrund einer fortlaufenden Studie mit 3732 Kindern in diesem Alter erteilt worden, teilte Swissmedic am Montag mit. Bei der untersuchten Altersgruppe und bei gleicher Dosierung wie bei Erwachsenen hat der Impfstoff in...

Den vollständigen Artikel lesen ...