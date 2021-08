Zum Wochenausklang hatten unerwartet starke Arbeitsmarktdaten aus den USA dem Dollar Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet.Frankfurt - Nach den starken Verlusten am Freitag hat sich der Eurokurs am Montag stabilisiert. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1759 US-Dollar. Sie bewegt sich damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Derweil verliert der Schweizer Franken zum Dollar an Wert. Zur Berichtszeit wird der Dollar mit 0,9169 Franken etwas höher gehandelt als am Freitagabend mit 0,9146 Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...