Cécile Mariani hat die Aufgabe, die Beziehungen von T. Rowe Price weiter zu stärken und das Engagement der Organisation bei wichtigen Intermediären in der EMEA-Region zu intensivieren.London - T. Rowe Price, der globale Asset Manager mit einem Vermögen von 1,62 Billionen US-Dollar, hat sein Engagement im Bereich der globalen Finanzintermediäre (GFI) mit der erfahrenen Business Development Expertin Cécile Mariani verstärkt. Cécile Mariani übernimmt die neu geschaffene Position als Head of EMEA GFI und berichtet an Flemming Madsen, Global Head of GFI bei T. Rowe Price.

