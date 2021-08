"Die Führungsposition der Zykliker während der aktuellen Konjunkturerholung entspricht dem Muster, das wir in den meisten der letzten Jahrzehnte beobachten konnten."Das zweite Quartal war das fünfte in Folge, in dem die zyklischen Werte die defensiven Werte geschlagen haben. Die Führungsposition der Zykliker während der aktuellen Konjunkturerholung entspricht dem Muster, das wir in den meisten der letzten Jahrzehnte beobachten konnten. Kommunikationsdienstleister und Energieunternehmen erzielten im zweiten Quartal bei weitem die besten Ergebnisse...

