Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gibt am Montag zu Handelsbeginn um 0,32 Prozent auf 35 094,95 Punkte nach.New York - Nach erneuten Rekordhöhen am Freitag ist es für den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und den marktbreiten S&P 500 zum Wochenstart leicht abwärts gegangen. Der Dow gab am Montag zu Handelsbeginn um 0,32 Prozent auf 35 094,95 Punkte nach. Der marktbreite S&P sank um 0,18 Prozent auf 4428,52 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 dagegen legte um 0,11 Prozent auf 15 126...

