Das Währungspaar USD/CAD hat sich bis in den Bereich von 1,25 zurückgezogen. Obwohl sich der Loonie in diesem Bereich stabilisieren dürfte, sollte sich USD/CAD nach Ansicht der Ökonomen der ING in den kommenden Monaten langsam aber sicher auf die 1,20-Marke zubewegen. USD/CAD droht eine allmähliche Bewegung auf 1,20 "Im Inland sind die Fundamentaldaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...