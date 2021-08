Ingolstadt - Der FC Ingolstadt und der Karlsruher SC haben am Montagabend in der regulären Spielzeit das Ticket für die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal gesichert. Bundesligist 1899 Hoffenheim wurde hingegen in der Partie gegen Drittligist Viktoria Köln beim Stand von 1:1 in die Verlängerung gezwungen.



Zweitligist FC Ingolstadt setzte sich gegen "Klassenkamerad" FC Erzgebirge Aue mit 2:1 durch. Der ebenfalls in der 2. Liga spielende Karlsruher SC gewann 4:1 gegen die Sportfreunde Lotte, die normalerweise in der viertklassigen Fußball-Regionalliga West unterwegs sind.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de