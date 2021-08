In dem zweiten Quartal (Q2) von 20201 lieferte A.P. Moller-Maersk (Maersk) weiter starkes Wachstum und Rentabilität mit einer rekordbrechenden Leistung, die das 12. Quartal in Folge Einnahmefortschritte im Jahresvergleich kennzeichnet. Die Einnahmen sind in dem Q2 um 58% auf 14,2 Millionen USD gestiegen und die Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT) nahmen um fast das Fünffache auf 4,1...

