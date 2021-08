Wie am 21. Juli bekannt gegeben wurde, ist die Ausstellung PotatoEurope Netherlands im Freien, die vom 1. bis 2. September 2021 stattfinden sollte, abgesagt worden. Mehr Informationen darüber können in der neusten Pressemitteilung gefunden werden. Allerdings gab die Organisation bekannt, dass die PotatoEurope Innovation Awards 2021 am 1. September verliehen werden! Innovative...

Den vollständigen Artikel lesen ...