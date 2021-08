Nach ihrem Rekordlauf am Freitag haben der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der S&P 500 zum Wochenstart leicht nachgegeben.New York - Nach ihrem Rekordlauf am Freitag haben der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der S&P 500 zum Wochenstart leicht nachgegeben. Der Dow verlor am Montag 0,30 Prozent auf 35'101,85 Punkte. Der marktbreite S&P sank um 0,09 Prozent auf 4432,35 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte zugleich um 0,16 Prozent auf 15'133,11 Punkte zu. Vor dem Wochenende hatte der stark...

Den vollständigen Artikel lesen ...