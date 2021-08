Die Analysten von Jefferies haben die Aktien von Klöckner & Co nach Zahlen auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Die endgültigen Quartalsresultate des Stahlhändlers enttäuschten beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) ein wenig, bestätigten aber weitgehend die bereits veröffentlichten, erfreulichen Eckdaten, so die Experten in einer heute veröffentlichten Studie. Es sei die beste Quartalsbilanz seit dem Börsengang des Unternehmens 2006. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

