Heiko Böhmer (Shareholder Value): Quartalsbilanz Q1 2025: Aktienselektion zahlt sich aus

08.04.2025 -

Ein Quartal ist an der Börse eine gängige Größe. Die meisten Unternehmen veröffentlichen in diesem Turnus die Geschäftszahlen. Bei Aktien schaut man auch gerne auf die Entwicklung von drei Monaten. Speziell bei Shareholder Value Management gilt: Einmal im Quartal erfolgt ein Rebalancing und ein Austausch von Titeln in unserem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value.

Nun sind drei Monate ein sehr überschaubarer Zeitraum und selten passieren epochale Dinge in so kurzer Zeit. Das nun abgelaufene Quartal bildet hier aber eine große Ausnahme.

"In machen Jahrzehnten passiert kaum etwas und dann passiert in wenigen Wochen so viel wie sonst nur in Jahrzehnten". Dieses Zitat beschreibt die Lage im ersten Quartal sehr gut. Historisch wird das Zitat...

(...)