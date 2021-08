FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1980 (2030) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IWG PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 935 (785) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 230 (205) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1430 (1520) PENCE - 'UP' - EXANE RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'NEUTRAL' ('UP.') - PT 1420 (1545) PENCE - GOLDMAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 370 (362) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MEGGITT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 747 (580) PENCE - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 400 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 4295 (4110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 269 (254) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 630 (535) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES PHOENIX GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 690 (605) PENCE - RBC CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1650 (1925) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 465 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 9000 (7600) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

