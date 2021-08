Berlin - Die Linke hat die Lokführergewerkschaft GDL gegen Kritik an dem ankündigten Warnstreik in Schutz genommen. "Dass es zum Streik bei der Deutschen Bahn kommt, hat die Konzernleitung zu verantworten", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Die Bahn habe den Beschäftigten einen "Corona-Bonus" verweigert, obwohl diese das Land während der Krise "sprichwörtlich auf den Schienen gehalten haben". Leidtragende seien die Bürger, die sich nun während der Pandemie in wenige übervolle Züge drängen müssten, so der Spitzenkandidat der Linken für die Bundestagswahl. Er forderte: "Der Bund als Eigentümer sollte eingreifen und den anlaufenden Streik mit einem Einigungsangebot abwenden."

