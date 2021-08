USD/CHF stieg am Montag erneut an. Das Paar hat nun den Abwärtstrend vom April bei 0,9197 durchbrochen, was nach Ansicht des Analystenteams der Credit Suisse auf den Beginn einer breiteren Aufwärtsbewegung hindeutet. Unterstützung bei 0,9197/93 dürfte halten "USD/CHF ist nun über den Abwärtstrend vom April bei 0,9197 ausgebrochen, was durch einen erneuten ...

