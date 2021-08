Nur wer sich einen Überblick über seine Finanzen verschafft, hat diese im Griff und weiss, was er sich leisten kann. Das gibt Sicherheit und Kontrolle - und verhindert böse Überraschungen am Monatsende oder bei der Urlaubsplanung.Limburg - Im stressigen Alltag bleiben oftmals viele Dinge liegen. Nach der Arbeit fehlt es an Zeit und Musse, sich selbst wichtigen Angelegenheiten zu widmen. Bei einem Grossteil der Menschen sind es auch die Finanzen, die nicht mit der notwendigen Ausdauer verfolgt werden. Ein grosser Fehler, denn auf Dauer geht so der Überblick verloren und in diesem Zusammenhang ist gerade Zeit Geld.

Den vollständigen Artikel lesen ...