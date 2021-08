Der Aufbau funktionierender E-Commerce-Konzepte ist eine der drängendsten Herausforderungen des mittelständischen Einzelhandels. Dabei kommt es nicht nur auf die technische Unterstützung stationärer Händler bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse an. Vielmehr gilt es, ihre Unabhängigkeit auch im Online-Handel nachhaltig zu sichern. Ein kritischer Blick auf die gegenwärtigen Wettbewerbsbedingungen ist dafür unabdingbar. Ein Gastbeitrag von Marius Müller-Böge, Referent für Mittelstandspolitik beim Mittelstandsverbund - ZGV e.V.Von Marius Müller-BögeUnlängst wurde an dieser Stelle in einem Gastbeitrag darauf hingewiesen, dass es dem stationären Handel gelingen muss, seine Stärken in der umfassenden Kundenberatung auch ins Online-Geschäft zu übertragen. Dabei geht es allerdings um mehr als nur um Fragen der IT-Infrastruktur und Softwarenutzung. Genauso muss das Wettbewerbsumfeld in den Blick genommen werden, das sich entscheidend auf die Chancen stationärer Händler auswirkt.Corona-Pandemie als Treiber des Online-HandelsDie Corona-Pandemie hat dem mittelständisch geprägten Handel in Deutschland nicht nur enorme Umsatzeinbußen im Zuge wiederholter Lockdowns und Einschränkungen ...

