Der AUD/USD verzeichnet im Vorfeld der amerikanischen Sitzung leichte Tagesgewinne - Der US Dollar Index setzt seine Rallye am Dienstag über 93,00 fort - Der Schwerpunkt liegt auf Daten aus der zweiten Reihe sowie auf den Reden der US-Notenbank - Der AUD/USD fiel am Dienstag mit 0,7316 auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Wochen, konnte sich ...

