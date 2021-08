Der USD/CAD bewegt sich am Dienstag in einer sehr engen Spanne - Die leichte Erholung der Rohölpreise hilft dem CAD bei der Verlustbegrenzung - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich über 93,00 - Der USD/CAD schloss den ersten Tag der Woche im positiven Bereich, dürfte sich aber am Dienstag schwer tun, ein bullisches Momentum zu entwickeln. ...

