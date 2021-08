Mit kleinen Schritten haben sich am Dienstag die europäischen Aktienmärkte weiter nach oben gewagt.Paris / London - Mit kleinen Schritten haben sich am Dienstag die europäischen Aktienmärkte weiter nach oben gewagt. Unterstützung kam vor allem am Nachmittag, als an den US-Börsen erneut Rekordstände erreicht wurden. Allerdings ging es auch jenseits des Atlantiks nur in Trippelschritten aufwärts. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 4187,82 Zähler.

