Der Obst- und Gemüsehandel mit China hat in den vergangenen Jahren auf bis zu 67.000 Tonnen Exporte im Wert von 94 Millionen EUR 2019 zugenommen. Infolge der Covid-19-Pandemie hat sich dieser Trend abgeschwächt. Deshalb erforschen Freshfel Europe und ihre Mitglieder weiter die Onlinehandelssituation in China, um eine Kontinuität der Handelsflüsse an China langfristig zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...