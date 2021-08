Das Ziel, das brasilianische San-Francisco-Tal zu einer Zone zu machen, die fruchtfliegenfrei ist, brachte Vertreter des Agrarsektors der Region am Mittwoch, den 04.08., in dem Centro de Excelência em Fruticultura (Kompetenzzentrum für Obstanbau), in Juazeira (BA), eine Stadt an dem Fluss San Francisco, im nördlichen Bundesstaat Bahia, nordöstliches Brasilien zusammen....

Den vollständigen Artikel lesen ...