Der amerikanische Energieversorger Duke Energy hat mit dem kürzlich in Betrieb genommenen Photovoltaik-Solarpark Pflugerville, der 144 MW Leistung liefert, die 10-GW-Grenze an Photovoltaik und Windenergie in den gesamten Vereinigten Staaten übertroffen. Als einer der führenden Anbieter erneuerbarer Energien der USA umfasst das Portfolio an Photovoltaik und Windenergie von Duke Energy fast 200 Standorte in 22 Bundesstaaten. Darüber hinaus sind über 1.000 Megawatt an neuen Projekten im ganzen Land ...

Den vollständigen Artikel lesen ...