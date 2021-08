FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.08.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 315 (330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 380 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 1115 (915) PENCE - 'OW' - BERENBERG CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1850 (2000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS M&G TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 250 PENCE - BERENBERG CUTS M&G TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 250 PENCE - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 1220 (1200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1350 (1640) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2168 (2150) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4100 (3500) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES IAG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 215 PENCE - LIBERUM RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 125 (110) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10300 (10600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5600 (5800) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de