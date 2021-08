Seit Juni gibt es eine Förderung, wenn in Österreichs Hauptstadt die Dächer begrünt werden und gleichzeitig eine Photovoltaik-Anlage installiert wird. Mit einem neuen Leitfaden will die Stadt Wien die Umsetzung der kombinierten Projekte unterstützen.Zu Jahresbeginn startete die Stadt Wien eine "Photovoltaik-Offensive". Erklärtes Ziel ist es, bis 2030 eine installierte Photovoltaik-Leistung von 800 Megawatt in der österreichischen Hauptstadt zu erreichen. Ende 2020 lag die kumulierte Leistung der Photovoltaik-Anlagen bei 50 Megawatt. Da gerade in Städten der Platz für die Installation von Photovoltaik-Anlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...