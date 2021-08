Rachel Whittaker kehrt in das Unternehmen zurück und wird das Team ab dem 1. September 2021 leiten.Zürich/Rotterdam - Robeco gibt die Ernennung von vier neuen Mitgliedern für sein Sustainable Investment (SI) Research-Team bekannt. Rachel Whittaker kehrt in das Unternehmen zurück und wird das Team ab dem 1. September 2021 leiten. Das SI-Research-Team wird durch die Analysten Giulia Schettino, Ally Wong und Federico Silvano weiter verstärkt. Alle neuen Mitarbeitenden werden am Standort Zürich...

