Der Dow Jones Industrial klettert kurz nach dem Handelsstart bis dicht unter die Marke von 35'500 Punkte.New York - In den USA hat sich der Rekordlauf an der Wall Street am Mittwoch fortgesetzt. Es herrsche Erleichterung, dass die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten stagniere, wenn auch auf hohem Niveau, hiess es. Der Dow Jones Industrial kletterte kurz nach dem Handelsstart bis dicht unter die Marke von 35'500 Punkte. Zuletzt legte er um 0,50 Prozent auf 35'442,21 Punkte zu. Der S&

