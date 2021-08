Das neue Unternehmen wird unter dem Namen Ads-Tech Energy an der Nasdaq notiert sein. Mit dem Zusammenschluss sollen die Speicherlösungen und Energiemanagement-Plattformen für ultraschnelles Laden von Elektrofahrzeugen in Europa und den USA schneller ausgerollt werden.Die Ads-Tec Energy GmbH und European Sustainable Growth Acquisition Corp. (EUSG), eine an der Nasdaq notierte Akquisitionszweckgesellschaft, haben am Mittwoch eine Vereinbarung für einen Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet. Das gemeinsame Unternehmen werde den Namen Ads-Tec Energy haben und an der Nasdaq notiert sein. Das Management-Team ...

