BGT Bischoff Glastechnik bietet die transparenten Glasmodule ab sofort der weltweiten Baubranche an. Eine erste Glasbalustrade mit integrierten Solarfolien ist in Stuttgart vor wenigen Wochen in Betrieb gegangen.Die Armor solar power films GmbH hat eine neue Technologie entwickelt, um organische Solarzellen (OPV) schnell und flexibel in jegliches Glasformat und jede Fassade zu integrieren. Sie werde unter dem Markennamen "ASCA" vertrieben, teilte das bayerische Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch mit. Ab sofort werde der Flachglasverarbeiter BGT Bischoff Glastechnik die transparenten Glasmodule ...

