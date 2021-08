Mike will in einigen Jahren zwischen 63 und 65 in Rente gehen. Er hat seine Finanzen durchforstet und…

Der Beitrag Leserbrief: Mit ETF, Berkshire-B-Aktie und Riester Rente fühlt sich Mike wohl. Kritik übt er an hohen Gebühren und dem Sicherheitswahn erschien zuerst auf Tim Schäfer Media.

Den vollständigen Artikel lesen ...