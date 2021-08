Auch viele landwirtschaftliche Betriebe im Rheinland sind von der Unwetterkatastrophe Mitte Juli betroffen. Über die aktuelle Situation sprach die in Bonn erscheinende Agrarfachzeitschrift LZ Rheinland mit Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes (RLV), in einem Interview. Bernhard Conzen. Foto © RLV Auf die Frage, was Conzen in den letzten Wochen...

