Bei netter Musik ein bisschen schwofen, sich in Berlin mit seinen Berufskollegen auszutauschen und die Landwirtschaft ganz selbstbewusst zu feiern - darauf freut sich Friedrich Bohm am meisten, wenn er an die Verleihung des CeresAwards des Deutschen Landwirtschaftsverlages im Oktober denkt. Friedrich Bohm: Finalist beim Ceres-Award Foto © Bohm / LPD Mit diesem Ziel hat er im...

Den vollständigen Artikel lesen ...