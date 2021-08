Frankreich ist der zweite Markt in dem spanischen Obst- und Gemüsesektor, wo sich die Verkäufe in den letzten fünf Jahren bei rund 2,2 Millionen Tonnen stabilisiert haben. Gleichzeitig ist Spanien ein Importeur französischen Obsts und Gemüses mit 910.790 Tonnen 2020, wobei die Kartoffel mit 77,5% der Gesamtmenge das am meisten importierte Produkt war, berichtete FEPEX....

