"Der fossile Alptraum ist mindestens so schlimm wie der über Corona. Es gilt, ihn ein für alle Mal zu verbannen. Weltweit, so wie bei Corona."Warum ist es nur so heiss in den Städten und wieso schwemmt es gleich weltweit Leute aus ihren Häusern, werden ganze Strassenzüge Opfer der Fluten und brennt es andernorts lichterloh? Die Diagnose scheint relativ eindeutig. Alles deutet darauf hin, dass der menschengemachte Klimawandel immer mehr Wetterextreme produziert, da die globale Erderwärmung allen Mühen zum Trotz weiter zunimmt.

Den vollständigen Artikel lesen ...