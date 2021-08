Das Optik-Unternehmen in Dietikon hat die Umstellung auf SAP S/4HANA Cloud innert kürzester Zeit geschafft - auch dank der kompetenten Unterstützung durch AGILITA.Optotune Das Optik-Unternehmen in Dietikon hat die Umstellung auf SAP S/4HANA Cloud innert kürzester Zeit geschafft - auch dank der kompetenten Unterstützung durch AGILITA. «Wer etwas Gutes will, muss auch etwas dafür tun», lautet die Devise von Manuel Aschwanden, CEO und Mitgründer des Schweizer Optik-Unternehmens Optotune. Diese Haltung trug vermutlich wesentlich dazu bei, dass sich das 2008...

