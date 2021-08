FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2895 (2938) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1995 (1775) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 275 (260) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 11800 (10100) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS NATWEST TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 200 (185) PENCE - JEFFERIES RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2080 (1750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 511 (498) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 70 (67) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 114 (87) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES ASTRAZENECA WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 10000 PENCE - LIBERUM RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 205 (190) PENCE - 'HOLD' - PANMURE CUTS HOSTELWORLD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 105 PENCE - PEEL HUNT RAISES COLEFAX GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - PEEL HUNT RAISES HOSTELWORLD GROUP PRICE TARGET TO 85 (65) PENCE - 'REDUCE' - PEEL HUNT RAISES OCEAN WILSONS HLDGS PRICE TARGET TO 1530 (1460) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES VITEC GROUP PRICE TARGET TO 1770 (1700) PENCE - 'BUY'



